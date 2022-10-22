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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 08:35
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В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

Басурин: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями ДНР

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями Народной милиции ДНР и ВС РФ. Об этом заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

"Потери противника составили до 60 человек", — приводит его слова пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Также было уничтожено два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а в воздухе сбиты два беспилотных летательных аппарата, уточнил Басурин.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, это произошло в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР.

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Кадр видео Народная милиция ДНР

Артур Лапсаков
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