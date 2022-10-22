В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями Народной милиции ДНР и ВС РФ. Об этом заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

"Потери противника составили до 60 человек", — приводит его слова пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Также было уничтожено два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а в воздухе сбиты два беспилотных летательных аппарата, уточнил Басурин.