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22 октября, 08:35

В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

Басурин: ВСУ за сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями ДНР

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли до 60 человек в боях с подразделениями Народной милиции ДНР и ВС РФ. Об этом заявил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин.

"Потери противника составили до 60 человек", — приводит его слова пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Также было уничтожено два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а в воздухе сбиты два беспилотных летательных аппарата, уточнил Басурин.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, это произошло в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР.

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Кадр видео Народная милиция ДНР

Артур Лапсаков

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