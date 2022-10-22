Экс-командир теробороны Энергодара Деменко заявил, что не стал участвовать в диверсиях

Экс-командир украинской теробороны Энергодара Виталий Деменко заявил, что отказался участвовать в диверсиях против жителей. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости". По его словам, соответствующие приказы исходили от главы теробороны региона Ивана Романенко, которому и подчинялись Деменко, а также его группа из 34 бойцов.

"Две диверсии он пытался устроить, мы его отговаривали. Люди сказали ему, что не стоит этого делать, так как город освободили без выстрелов, ходят дети, никаких проблем нет", — отметил Деменко.

Он решил передать российским военным данные на членов группы для того, чтобы не допустить провокаций. Деменко добавил, что их уже задержали и изъяли оружие. Экс-командир украинской теробороны подчеркнул важность спецоперации в Незалежной и отметил, что "войны и кровопролития" быть не должно. Мужчина также заявил, что украинцы подверглись пропаганде и не знали правды о текущей ситуации.