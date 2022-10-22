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22 октября, 10:05

Удары по гражданским объектам: Пять человек пострадали из-за обстрела Шебекина в Белгородской области

Пять человек пострадали в результате обстрела Шебекина в Белгородской области

<p>Последствия обстрела Шебекина. Обложка ©. Telegram-канал <a href="https://t.me/belgorod01/27103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белгород №1</a></p>

Последствия обстрела Шебекина. Обложка ©. Telegram-канал Белгород №1

Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как написал глава региона в телеграм-канале, он находился в селе Муром, которое также пострадало из-за обстрелов, и получил информацию о новых ударах, когда выезжал из населённого пункта и увидел дым.

"Сразу же получил информацию, что идёт обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", — сообщил Гладков.

Последствия обстрела Шебекина. Видео © Telegram-канал "Шёпот Шебекино" / VK Белгород Новости

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области

Снаряд ВСУ попал в здание промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области

Ранее Гладков объявил о ряде новых мер из-за участившихся обстрелов ВСУ. Решения по обеспечению безопасности приняты по итогам заседания Оперативного штаба. Также в регионе был продлён жёлтый уровень опасности до 6 ноября.

Артур Лапсаков

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