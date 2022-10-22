Удары по гражданским объектам: Пять человек пострадали из-за обстрела Шебекина в Белгородской области
Пять человек пострадали в результате обстрела Шебекина в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекина. Обложка ©. Telegram-канал Белгород №1
Украинские войска обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Как написал глава региона в телеграм-канале, он находился в селе Муром, которое также пострадало из-за обстрелов, и получил информацию о новых ударах, когда выезжал из населённого пункта и увидел дым.
"Сразу же получил информацию, что идёт обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана", — сообщил Гладков.
Последствия обстрела Шебекина. Видео © Telegram-канал "Шёпот Шебекино" / VK Белгород Новости
Ранее Гладков объявил о ряде новых мер из-за участившихся обстрелов ВСУ. Решения по обеспечению безопасности приняты по итогам заседания Оперативного штаба. Также в регионе был продлён жёлтый уровень опасности до 6 ноября.