Эксперт дал несколько советов, как сохранить и приумножить финансы

Инвестировать стоит, только если есть свободные деньги и крепкие нервы. Так считает эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Максим Глазков. Он предупредил, что вкладывать в это последние средства слишком рискованно.

"Чтобы вкладывать деньги рационально, в первую очередь нужна психологическая подготовка. Примите, что любые инвестиции — всегда риск: можно или получить меньше прибыли, чем обычно, или вообще потерять вложения. Поэтому не стоит инвестировать последние сбережения или брать кредиты. Позвольте себе вложения только в том случае, если у вас есть свободные деньги и крепкие нервы", — отметил специалист в интервью RT.

Меньше всего рисков, если делать вложения в облигации крупных российских компаний, которые сильно упали в цене, считает Глазков. Этот вариант сейчас лучше, чем инвестиции в акции, поскольку высока вероятность роста цен таких бумаг в ближайшие несколько лет.

По мнению эксперта, стоит задуматься о покупке недвижимости в качестве долгосрочной инвестиции. Сейчас некоторые застройщики предоставляют скидки до 30%.

"Покупать лучше готовое жильё или на финальной стадии строительства", — уточнил Глазков.

Он рекомендовал анализировать самые мелкие траты. Например, на обычные пакеты в год люди могут потратить до пяти тысяч рублей. Также стоит откладывать и инвестировать даже небольшие суммы, которые в будущем могут принести доход. Аналитик посоветовал тратить треть дохода на различные нужды, а остальное инвестировать. Для снижения рисков можно держать часть средств в валюте дружественных стран, другую — во вкладах, а ещё одну долю — в ценных бумагах.