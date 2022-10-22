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22 октября, 10:29

"Динамо" сыграет с "Локомотивом" в специальной чёрной форме в честь дня рождения Яшина

<p>Спецформа "Динамо" на игру с "Локомотивом". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcdm_official?roistat_visit=2282909&z=photo-41922026_457312922/album-41922026_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

Спецформа "Динамо" на игру с "Локомотивом". Обложка © VK / ФК "Динамо" Москва

"Динамо" сыграет с "Локомотивом" в специальной форме. Такой выбор экипировки приурочен ко дню рождения бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина, сообщает пресс-служба клуба.

"В честь дня рождения Льва Ивановича динамовцы сыграют против "Локомотива" в специальной чёрной форме. Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище Чёрный паук — отчасти из-за тёмного вратарского свитера", — сказано в заявлении.

Представление специальной формы "Динамо" на матч с "Локомотивом". Видео © VK / ФК "Динамо" Москва

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Сегодня, 22 октября, воспитаннику бело-голубых Яшину могло исполниться 93 года. Это единственный голкипер в истории, удостоенный "Золотого мяча". Матч начнётся в 19:00 по московскому времени на домашнем поле "Локомотива".

Ранее Лайф писал, что "Динамо" обыграло "Ростов" в матче Кубка России. С семью очками московский клуб идёт на первой строчке в турнирной таблице своей группы.

Артур Лапсаков

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