"Динамо" сыграет с "Локомотивом" в специальной чёрной форме в честь дня рождения Яшина

"Динамо" сыграет с "Локомотивом" в специальной форме. Такой выбор экипировки приурочен ко дню рождения бывшего вратаря команды и сборной СССР Льва Яшина, сообщает пресс-служба клуба.

"В честь дня рождения Льва Ивановича динамовцы сыграют против "Локомотива" в специальной чёрной форме. Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище Чёрный паук — отчасти из-за тёмного вратарского свитера", — сказано в заявлении.

Представление специальной формы "Динамо" на матч с "Локомотивом". Видео © VK / ФК "Динамо" Москва

Сегодня, 22 октября, воспитаннику бело-голубых Яшину могло исполниться 93 года. Это единственный голкипер в истории, удостоенный "Золотого мяча". Матч начнётся в 19:00 по московскому времени на домашнем поле "Локомотива".