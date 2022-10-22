Киев передал девять российских судов предприятию Украины

Девять российских судов на Украине были переданы предприятию Незалежной. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура страны.

"Прокуроры офиса Генерального прокурора обеспечили передачу украинскому предприятию девяти судов, принадлежавших предприятиям РФ. Это обеспечит поступление доходов от управления ими в госбюджет Украины", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Прежде корабли были арестованы по фактам "финансирования действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя" Украины. После этого они были переданы в агентство по розыску и управлению активами. Общая стоимость судов составляет более 883 млн рублей. Добавим, что они прибыли на Украину в конце 2021 – начале 2022 года и занимались перевозкой грузов.