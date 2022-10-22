Кириенко: Россия выиграет "горячую войну", если она станет по-настоящему народной
Россия обязательно выиграет "горячую, экономическую и информационную войну", но для этого она должна стать по-настоящему народной. Соответствующее заявление на Всероссийском форуме классных руководителей сделал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
Кириенко убеждён, что РФ обязательно выиграет и "горячую" войну, но для этого она должна стать народной. Видео © LIFE
"Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", — сказал он.
По словам Кириенко, вклад в народную победу может быть абсолютно разным. Например, кто-то сможет помочь нашим бойцам письмом, а кто-то — трудом на производственных предприятиях, которые обеспечивают необходимые поставки оборудования. Также он подчеркнул, что ни одна семья тех, кто сегодня защищает страну на фронте, не должна остаться без внимания и заботы.
Ранее Кириенко на том же форуме заявил, что НАТО хочет ликвидировать Россию как суверенное государство. Он подчеркнул, что война, которая ведётся против России, состоит из горячих боевых действий, происходящих на территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, в Незалежной в целом. Но при этом РФ "не воюет с Украиной".