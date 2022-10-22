Кириенко: Россия выиграет "горячую войну", если она станет по-настоящему народной

Россия обязательно выиграет "горячую, экономическую и информационную войну", но для этого она должна стать по-настоящему народной. Соответствующее заявление на Всероссийском форуме классных руководителей сделал замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко убеждён, что РФ обязательно выиграет и "горячую" войну, но для этого она должна стать народной. Видео © LIFE

"Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведётся против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", — сказал он.

По словам Кириенко, вклад в народную победу может быть абсолютно разным. Например, кто-то сможет помочь нашим бойцам письмом, а кто-то — трудом на производственных предприятиях, которые обеспечивают необходимые поставки оборудования. Также он подчеркнул, что ни одна семья тех, кто сегодня защищает страну на фронте, не должна остаться без внимания и заботы.