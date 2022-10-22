Министерство обороны РФ опубликовало в телеграм-канале видео боевой работы танкового подразделения по уничтожению вооружения украинских военных. По данным ведомства, российские разведчики обнаружили колонну техники противника, координаты которой оперативно были переданы в пункт управления. После получения команды "К бою!" танкисты выдвинулись навстречу ВСУ и уничтожили четыре танка, пять боевых бронированных машин и до 50 вражеских силовиков.

Боевая работа танкового подразделения по уничтожению бронетехники ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Каждый член экипажа знал своё дело. Всё слажено, всё чётко. Дождались противника. Противник ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, перед собой сломали ветки, мешающие деревья, сделали выстрел, откатились", — рассказал командир танка Николай.

По его словам, первым выстрелом удалось поразить танк. Военнослужащий также подчеркнул, что во время боевых действий ничего не боялся, а думал о защите Родины.