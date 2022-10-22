Артиллерия РФ рассеяла силы украинских военных на Южнодонецком направлении

Российская артиллерия рассеяла Вооружённые силы Украины на Южнодонецком направлении. Потери среди личного состава противника составили 25 военных, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южнодонецком направлении противник силами двух ротных тактических групп атаковал позиции российских войск в направлениях Балки Солёной и Времевского Выступа Донецкой Народной Республики", — сказал он.

В результате артиллерия рассеяла противника. ВСУ также лишились трёх боевых машин пехоты, двух танков и такого же количества автомобилей.