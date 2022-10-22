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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 10:57
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ВКС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

Российские военные уничтожили головные части для украинских ракет "Нептун", поразив цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимых на данном предприятии", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф рассказывал, что за десять дней воздушными ударами было повреждено более 400 объектов инфраструктуры Украины. Кроме того, как указал украинский премьер Денис Шмыгаль, в этот период фиксировались и постоянные кибератаки. Из строя было выведено 30–40% энергетической инфраструктуры Украины.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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