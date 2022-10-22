НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 10:57

ВКС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

Российские военные уничтожили головные части для украинских ракет "Нептун", поразив цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимых на данном предприятии", — сказал он в ходе брифинга.

В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

Ранее Лайф рассказывал, что за десять дней воздушными ударами было повреждено более 400 объектов инфраструктуры Украины. Кроме того, как указал украинский премьер Денис Шмыгаль, в этот период фиксировались и постоянные кибератаки. Из строя было выведено 30–40% энергетической инфраструктуры Украины.

Обложка ©

Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров