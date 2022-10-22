ВКС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове

Российские военные уничтожили головные части для украинских ракет "Нептун", поразив цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимых на данном предприятии", — сказал он в ходе брифинга.