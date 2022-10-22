ВКС России поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове
Российские военные уничтожили головные части для украинских ракет "Нептун", поразив цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия "Коммунар", на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет "Нептун", производимых на данном предприятии", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф рассказывал, что за десять дней воздушными ударами было повреждено более 400 объектов инфраструктуры Украины. Кроме того, как указал украинский премьер Денис Шмыгаль, в этот период фиксировались и постоянные кибератаки. Из строя было выведено 30–40% энергетической инфраструктуры Украины.
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