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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 10:49
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Медведев объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине

Медведев: Спецоперация проводится, чтобы защитить граждан РФ от террора и убийств

Россия проводит спецоперацию на Украине согласно Уставу ООН о защите своих граждан от террора и убийств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Любая страна ставит во главу угла важнейшие приоритеты — защиту своих граждан и государственной независимости. Причём эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания. Основания вполне очевидные — террор и убийства граждан этой страны", — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что каждое государство вправе использовать военную силу для защиты своих граждан, "которые уничтожаются на иностранных территориях". По его мнению, это даёт возможность действовать превентивно, на упреждение, чтобы предотвратить дальнейшие убийства, геноцид и другие преступления против людей.

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"В том числе проводить полноценные военные операции в целях защиты своего государства и народа. Это следует из ключевых положений Устава ООН и международной практики по таким делам. Многие страны этим правом пользовались", — добавил Медведев, пояснив, что всё перечисленное полностью применимо и к России.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Украину в терроризме на российских землях. Апогеем, по его словам, стал теракт на Крымском мосту.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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