Кириенко оценил роль педагогов в воспитании героев СВО

Учителей, сформировавших чувство патриотизма у участников специальной военной операции, необходимо награждать и чествовать. С таким предложением в субботу выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей.

Сергей Кириенко высказался о роли учителей в воспитании патриотизма у российских военнослужащих. Видео © LIFE

"Надо подумать о том, чтобы педагогов, учителей, классных руководителей благодарить, чествовать и награждать не только за их результаты, но и за результаты их учеников", — заявил Кириенко.

Он добавил, что сейчас высокие госнаграды присуждают героям, которые участвуют в СВО. По мнению Кириенко, соответствующую благодарность должны получать и педагоги, которые сформировали в бойцах настоящее, "правильное чувство патриотизма".

"То, с каким героизмом сегодня защищают свою Родину военнослужащие там, в зоне специальной военной операции, — это заслуга учителей", — подчеркнул заместитель руководителя Администрации Президента РФ.