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22 октября, 11:12

Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области

В районе населённого пункта Перемога Николаевской области оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Перемога Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — заявил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ на Купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ в сторону Куземовки и уничтожили более 20 украинских военных.

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Getty Images / marrio31

Илья Суриков

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