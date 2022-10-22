Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области

В районе населённого пункта Перемога Николаевской области оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ на Купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ в сторону Куземовки и уничтожили более 20 украинских военных.