Авиация ВКС России сбила украинский самолёт МиГ-29 в Николаевской области
В районе населённого пункта Перемога Николаевской области оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Перемога Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — заявил Конашенков.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы РФ на Купянском направлении отразили неудачную попытку наступления ВСУ в сторону Куземовки и уничтожили более 20 украинских военных.
Getty Images / marrio31