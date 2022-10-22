Подросток и мужчина стали жертвами обстрела Шебекино в Белгородской области
Два человека погибли в результате обстрела Шебекино в Белгородской области
В результате обстрела ВСУ, которому сегодня подвергся город Шебекино в Белгородской области, погибли два человека — 16-летний подросток и мужчина. Об этом Лайфу сообщил источник в местных экстренных службах.
Кроме того, три человека, пострадавших в результате атаки, находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах к городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых.
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