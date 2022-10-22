Подросток и мужчина стали жертвами обстрела Шебекино в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ, которому сегодня подвергся город Шебекино в Белгородской области, погибли два человека — 16-летний подросток и мужчина. Об этом Лайфу сообщил источник в местных экстренных службах.

Кроме того, три человека, пострадавших в результате атаки, находятся в тяжёлом состоянии.