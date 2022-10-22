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22 октября, 10:58

Одиннадцать человек пострадали в результате обстрела Шебекина в Белгородской области

<p>Последствия обстрела Шебекина. Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/newsbelgorod" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белгород Новости</a></p>

Последствия обстрела Шебекина. Обложка © "ВКонтакте" / Белгород Новости

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранения получили 11 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Одиннадцать человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор изначально заявил о пяти пострадавших.

Варвара Романова

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