Одиннадцать человек пострадали в результате обстрела Шебекина в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекина. Обложка © "ВКонтакте" / Белгород Новости
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранения получили 11 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Одиннадцать человек, четверо из них в тяжёлом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор изначально заявил о пяти пострадавших.