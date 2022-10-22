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Опубликовано 22 октября 2022, 11:01

Российские военные отразили неудачное наступление ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении Вооружённые силы РФ отразили неудачную попытку наступления ВСУ в сторону Куземовки и уничтожили более 20 украинских военных. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики", — заявил Конашенков.

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Помимо личного состава ВС РФ уничтожили один танк, один бронетранспортёр и три автомобиля противника, добавил представитель российского Минобороны.

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Илья Суриков
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