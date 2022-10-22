"Крайне вредна для человечества": Медведев призвал отбросить западную идею "порядка, основанного на правилах"

Западная идея "порядка, основанного на правилах", является несостоятельной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря об актуальных замечаниях по международной ситуации.

"Дрянная западная идея "порядка, основанного на правилах", должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. <...> Сама идея продиктована навязчивым до психических девиаций желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире", — подчеркнул он в сообщении в телеграм-канале.

По словам Медведева, данная концепция никем не одобрена, неопределённа по содержанию и продвигается против международных правил и институтов, в частности ООН. Зампред Совбеза заключил, что "остальной мир" не станет соглашаться с этой идеей, а будет идти своим путём.