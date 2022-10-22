Российские войска уничтожили нефтехранилище с топливом ВСУ в районе Алексеевки

Российские военные за минувшие сутки уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого топливо поставлялось для нужд украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединённой группировки войск ВСУ "Днепр", — сказал он в ходе брифинга.