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22 октября, 11:02

Российские войска уничтожили нефтехранилище с топливом ВСУ в районе Алексеевки

Российские военные за минувшие сутки уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого топливо поставлялось для нужд украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тысяч тонн дизельного топлива для военной техники объединённой группировки войск ВСУ "Днепр", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Конашенков сообщил, что российские военные поразили цеха оборонного предприятия "Коммунар" в Харькове. В частности, по его словам, высокоточным оружием ВКС России были уничтожены головные части для украинских ракет "Нептун".

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ТАСС / Красильников Станислав

Наталья Исакова

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