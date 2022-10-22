НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 октября, 11:10

ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР

ВС РФ отразили неудачные попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Две неудачные атаки на Краснолиманском направлении завершились для ВСУ потерей за сутки около 80 военнослужащих и шести танков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики и силами батальонной тактической группы — в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Российскими военными атаки были отражены. Уничтожено около 80 военных ВСУ, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

В ДНР раскрыли суточные потери ВСУ в боях с военными республики

Ранее Лайф писал, что российские военные отразили неудачное наступление ВСУ на Купянском направлении. Потери ВСУ составили более 20 человек.

Обложка ©

Telegram-канал Минобороны РФ

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров