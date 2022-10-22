ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР

Две неудачные атаки на Краснолиманском направлении завершились для ВСУ потерей за сутки около 80 военнослужащих и шести танков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики и силами батальонной тактической группы — в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.