ВСУ потеряли до 80 человек при неудачных попытках атак в ЛНР
ВС РФ отразили неудачные попытки атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Две неудачные атаки на Краснолиманском направлении завершились для ВСУ потерей за сутки около 80 военнослужащих и шести танков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики и силами батальонной тактической группы — в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Российскими военными атаки были отражены. Уничтожено около 80 военных ВСУ, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
Ранее Лайф писал, что российские военные отразили неудачное наступление ВСУ на Купянском направлении. Потери ВСУ составили более 20 человек.
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