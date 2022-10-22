Мэр Луцка заявил об уничтожении энергообъекта, он не подлежит восстановлению

Мэр украинского города Луцка в Волынской области сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры, по которому было зафиксировано попадание. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен", — указал мэр, уточнив, что на данный момент восстановление сооружения невозможно.