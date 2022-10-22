ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 13:22

Мэр Луцка заявил об уничтожении энергообъекта, он не подлежит восстановлению

Мэр украинского города Луцка в Волынской области сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры, по которому было зафиксировано попадание. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен", — указал мэр, уточнив, что на данный момент восстановление сооружения невозможно.

В Черкасской области заявили о сверхкритической ситуации
В Черкасской области заявили о сверхкритической ситуации

Ранее в "Укрэнерго" сравнили масштаб повреждений от взрывов, случившихся 22 октября, с событиями 10–12 октября. Вынужденно применены ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

BannerImage

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar