Мэр Луцка заявил об уничтожении энергообъекта, он не подлежит восстановлению
Мэр украинского города Луцка в Волынской области сообщил об уничтожении объекта энергетической инфраструктуры, по которому было зафиксировано попадание. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Повреждения объекта энергетики, по которому было попадание, критические. Фактически он уничтожен", — указал мэр, уточнив, что на данный момент восстановление сооружения невозможно.
Ранее в "Укрэнерго" сравнили масштаб повреждений от взрывов, случившихся 22 октября, с событиями 10–12 октября. Вынужденно применены ограничения электроснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
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