В Сеть слили финал "Дома дракона"

Финальный эпизод сериала "Дом дракона" появился в Интернете до официальной премьеры. Такое заявление сделала телевизионная сеть HBO.

"Нам известно, что десятый эпизод "Дома дракона" был размещён на торрент-сайтах. Похоже, он попал туда от партнёра-дистрибьютора в одном из регионов. HBO активно отслеживает и извлекает эти серии из Интернета", — отметил представитель компании, слова которого приводит Deadline.

Он добавил, что HBO расстроена тем, что это незаконное действие нарушило впечатления от просмотра преданных поклонников сериала. Добавим, что заключительный эпизод ("Чёрная королева") выйдет на платформах 23 октября.