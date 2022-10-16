10 удивительных фото со съёмочных площадок, которые откроют глаза на то, как создаются шедевры

"Площадка "Назад в будущее – 2", 1989 год. Съёмка самозашнуровывающихся кроссовок Марти", — the89delta.

Фото © Reddit / the89delta

"Схема освещения, которую использовали на съёмках фильма "Нет" Джордана Пила", — Naweezy.

Фото © Reddit / Naweezy

"На съёмках "Дома Дракона" использовали систему виртуальных локаций от Lux Machina, которая по факту представляет из себя огромную комнату, где экраны везде — даже на потолке", — cococasper.

Фото © Reddit / cococasper

"Корабль Одноглазого Вилли на съёмках фильма "Балбесы", 1985 год", — smct333.

Фото © Reddit / smct333

"Шон Коннери и Алек Болдуин на съёмках фильма 1989 года "Охота за "Красным Октябрём", — deputy_diarrhea.

Фото © Reddit / deputy_diarrhea

"Для "Интерстеллара" Кристофер Нолан посадил 500 акров кукурузы, потому что не хотел использовать спецэффекты для создания фермы. После съёмок он всё свернул, продал кукурузу, и деньги ушли в бюджет", — Ignem-Aeternum.

Фото © Reddit / Ignem-Aeternum

"В фильме 1993 года "Парк Юрского периода" компьютерная графика всё ещё находилась в зачаточном состоянии. Два тираннозавра в фильме были полномасштабными аниматронными моделями, каждая из которых весила девять тонн. Из-за их веса киношники строили декорации вокруг них, а не перемещали их по съёмочной площадке", — Fluid-Daydreamer.

Фото © Reddit / Fluid-Daydreamer

"Съёмки фильма "Назад в будущее – 3", 1989 год", — psychedelicdoode.

Фото © Reddit / psychedelicdoode

"Вот какую камеру разработали инженеры ВМС для съёмок Top Gun: Maverick. Её крепили на настоящий летающий истребитель McDonnell Douglas F/A-18 Hornet", — CaptainAwwsum.

Фото © Reddit / CaptainAwwsum

"Съёмочная площадка первых "Охотников за приведениями", — rifatishere.