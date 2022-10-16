Пользователи Reddit поделились лайфхаками по экономии, и такого вы точно больше нигде не услышите
Экономить далеко не так просто, как нам бы этого хотелось. Поэтому приходится брать на вооружение порой даже самые сумасшедшие лайфхаки. Собрали 10 как раз таких.
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"Не пейте. Алкоголь — чёрная дыра для денег", — kryptonianjackie.
"Не стесняйтесь покупать секонд-хенд.
На днях я урвал шикарный сосновый рабочий стол в комнату дочери за 10 фунтов стерлингов (720 рублей). Плюс тёмно-синий костюм-тройку, который мой сын наденет один раз — на нашу свадьбу в следующем году. Тоже вышло всего 10 фунтов", — BeccaaCat.
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"У меня есть подруга, которая каждый раз в день перед зарплатой отправляет все оставшиеся с прошлой ЗП деньги на сберегательный счёт. Не важно, сколько осталось — 5 баксов или 50 — всё в копилочку", — Gigglefruit358.
"Если вы каждый год будете делать хотя бы один дополнительный платёж по ипотеке, ваш кредит превратится из 30-летнего в 17-летний!" — thersites.
"Не заводите детей!" — 9ta1z4.
"Изображайте из себя бедного. Поверьте мне. Ничто не поможет вам сэкономить больше, чем бедность.
И нет, не обязательно становиться попрошайкой. Ешьте дома, если друзья запланировали ужин в дорогом ресторане. И если кто-нибудь спросит вас, почему вы не едите/пьёте/отказываетесь от совместного путешествия, прямо говорите, что вы на мели.
Я научился этому на собственном горьком опыте. Помню, как превращался в отшельника и чуть ли не перестал общаться с друзьями только потому, что они постоянно тратили деньги, которых у меня не было, и это давило на меня.
Но в конце концов я понял, что нет ничего постыдного в желании сэкономить или быть бедным, и уж тем более говорить об этом", — TheQr8r.
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"Попробуйте покупать многоразовые предметы вместо одноразовых. Это лучше для вашего кошелька и окружающей среды. Стальные бутылки для воды, многоразовые чашки, обычные кухонные полотенца вместо бумажных и т.д. Со временем затраты на такие мелочи действительно увеличиваются, и заметить их довольно сложно", — moongardenne.
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"Не покупайте самый дешёвый из вариантов. Часто вариант со средней стоимостью предлагает лучшее соотношение цены и качества. Копеечные вещи обычно ровно того качества, сколько вы за них заплатили", — DetachedMentally.
"Если хотите купить что-то по скидке, задайте себе вопрос, потратились ли бы вы на вещь, будь она по полной стоимости. Если нет, вам она не нужна", — Rwill113.
"Я не курю, но веду финансовый учёт курильщика. Это означает, что каждый понедельник я перевожу на сберегательный счёт сумму, которую я бы потратила на сигареты за предыдущую неделю. Если люди, которые зарабатывают меньше меня, могут позволить себе курить, то и я могу", — kebabhue.