Пользователи Reddit поделились лайфхаками по экономии, и такого вы точно больше нигде не услышите

На днях я урвал шикарный сосновый рабочий стол в комнату дочери за 10 фунтов стерлингов (720 рублей). Плюс тёмно-синий костюм-тройку, который мой сын наденет один раз — на нашу свадьбу в следующем году. Тоже вышло всего 10 фунтов", — BeccaaCat .

"У меня есть подруга, которая каждый раз в день перед зарплатой отправляет все оставшиеся с прошлой ЗП деньги на сберегательный счёт. Не важно, сколько осталось — 5 баксов или 50 — всё в копилочку", — Gigglefruit358 .

"Если вы каждый год будете делать хотя бы один дополнительный платёж по ипотеке, ваш кредит превратится из 30-летнего в 17-летний!" — thersites .

"Изображайте из себя бедного. Поверьте мне. Ничто не поможет вам сэкономить больше, чем бедность.

И нет, не обязательно становиться попрошайкой. Ешьте дома, если друзья запланировали ужин в дорогом ресторане. И если кто-нибудь спросит вас, почему вы не едите/пьёте/отказываетесь от совместного путешествия, прямо говорите, что вы на мели.

Я научился этому на собственном горьком опыте. Помню, как превращался в отшельника и чуть ли не перестал общаться с друзьями только потому, что они постоянно тратили деньги, которых у меня не было, и это давило на меня.

Но в конце концов я понял, что нет ничего постыдного в желании сэкономить или быть бедным, и уж тем более говорить об этом", — TheQr8r.