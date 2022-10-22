Одиннадцать женщин вошли в новый состав ЦК Компартии Китая
В новый состав Центрального комитета (ЦК) 20-го созыва Коммунистической партии Китая (КПК) вошло 11 женщин. Об этом говорится в обнародованном списке новоиспечённых членов ЦК КПК.
Всего в состав ЦК вошло 205 человек, то есть доля представительниц прекрасного пола в нём составляет 5,36%. Всё же этот показатель больше, чем в ЦК КПК 19-го созыва, там при общей численности в 204 человека женщин было 10 (4,9%). Уже завтра, 23 октября, новые члены ЦК изберут состав политбюро ЦК и Постоянного комитета политбюро — высшего органа принятия решений в Китае. Также будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Госсовета КНР и ещё трое членов Постоянного комитета политбюро не вошли в новый состав ЦК. Помимо Ли Кэцяна речь идёт о первом вице-премьере Хань Чжэне, председателе Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Чжаньшу, а также председателе Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Яне.
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