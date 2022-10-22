Одиннадцать женщин вошли в новый состав ЦК Компартии Китая

Всего в состав ЦК вошло 205 человек, то есть доля представительниц прекрасного пола в нём составляет 5,36%. Всё же этот показатель больше, чем в ЦК КПК 19-го созыва, там при общей численности в 204 человека женщин было 10 (4,9%). Уже завтра, 23 октября, новые члены ЦК изберут состав политбюро ЦК и Постоянного комитета политбюро — высшего органа принятия решений в Китае. Также будет избран генеральный секретарь ЦК КПК.