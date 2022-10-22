Херсонская администрация призвала мирных жителей переправиться на левый берег Днепра

Жители Херсона должны незамедлительно переправиться на левый берег Днепра. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Администрации Херсонской области. Срочность связана с массированными обстрелами города и угрозой террористических атак.

"Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра", — говорится в сообщении.

Уехать из населённого пункта должны также все подразделения и министерства администрации. Переправиться на левый берег Днепра можно из "Речпорта", откуда отправляются речные катера до города Алёшки. При этом горожанам напомнили, что необходимо иметь при себе документы, деньги, ценные вещи и одежду.