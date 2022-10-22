Херсонская администрация призвала мирных жителей переправиться на левый берег Днепра
Жители Херсона должны незамедлительно переправиться на левый берег Днепра. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Администрации Херсонской области. Срочность связана с массированными обстрелами города и угрозой террористических атак.
"Из-за напряжённой ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра", — говорится в сообщении.
Уехать из населённого пункта должны также все подразделения и министерства администрации. Переправиться на левый берег Днепра можно из "Речпорта", откуда отправляются речные катера до города Алёшки. При этом горожанам напомнили, что необходимо иметь при себе документы, деньги, ценные вещи и одежду.
Напомним, 21 октября ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия".