Си Цзиньпин: Новые члены ЦК КПК построят усовершенствованное социалистическое государство

Состав обновлённого Центрального комитета Коммунистической партии Китая способен построить усовершенствованное социалистическое государство. Такое заявление сделал генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин на заключительном заседании XX съезда партии. По его мнению, принятые в ходе встречи решения значимы для новых побед "в деле социализма с китайской спецификой".

"Съезд избрал ЦК нового созыва, в котором сконцентрированы руководящий костяк и выдающиеся представители партии из разных районов, разных ведомств, разных сфер деятельности и разных отраслей. ЦК нового созыва, отличающийся высокими личностными качествами всех его членов, отвечает требованиям ЦК КПК и отвечает ожиданиям кадровых работников", — добавил он.

Си Цзиньпин также отметил, что члены ЦК справятся с развитием процесса "великого возрождения китайской нации".