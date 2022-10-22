В Москве похоронили одного из основателей российского телевидения Олега Попцова

На Ваганьковском кладбище в Москве в субботу похоронили бывшего председателя ВГТРК Олега Попцова. Прощание состоялось на улице Шаболовка, сообщает РИА "Новости".

Напомним, публицист, один из создателей российского телевидения, член Союза журналистов Москвы Олег Попцов умер 16 октября в возрасте 88 лет.

В 1990 году уроженец Ленинграда Олег Попцов стал первым председателем ВГТРК. С 2000 года он занимал должность директора "ТВ Центр". Также Попцов является автором около 20 романов, повестей и сказок. Среди них наиболее известен цикл о российской власти — "Хроника времён "царя Бориса" (1995) и "Тревожные сны царской свиты" (2000).