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22 октября, 12:38

УЕФА компенсировал России организацию отменённого финала Лиги чемпионов в Петербурге

УЕФА выплатил компенсации российской стороне за подготовку финального матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который был отменён. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Сорокин добавил, что никаких трудностей по этому вопросу не было, лишь долго обсуждалась сумма. Он также уточнил, что с точки зрения оргкомитета все расходы подрядчикам были компенсированы.

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Напомним, 25 февраля УЕФА объявил о переносе финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. После этого российские клубы были не допущены до международных соревнований из-за спецоперации на Украине.

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Сайт УЕФА

Артур Лапсаков

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