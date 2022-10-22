УЕФА компенсировал России организацию отменённого финала Лиги чемпионов в Петербурге

УЕФА выплатил компенсации российской стороне за подготовку финального матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который был отменён. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Сорокин добавил, что никаких трудностей по этому вопросу не было, лишь долго обсуждалась сумма. Он также уточнил, что с точки зрения оргкомитета все расходы подрядчикам были компенсированы.