МО РФ: Украина закупила более двух тысяч дронов для распыления химвеществ осенью 2021 года
В 2021 году украинские власти закупили более 20 тысяч дронов для якобы распыления пестицидов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник войск радиационной биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Они закуплены были, если не ошибаюсь, в октябре-ноябре месяце большая часть. <…> И они же не обрабатывали, то есть они неиспользованные были, они готовились к этому. Мы знаем и количество, которое было закуплено, — по нашим данным, более двух тысяч", — сказал он.
По словам Кириллова, стоимость одного такого дрона составляет примерно 1,8 миллиона рублей. Большая часть, отметил он, находится на военных объектах в Запорожской и Херсонской областях. Причём эти дроны могут беспрепятственно двигаться по маршруту, на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы. Как отметил представитель Минобороны, свыше 20 литров жидкости вмещается в одно устройство. Хотя, добавил Кириллов, поздней осенью такая обработка полей не проводится.
Ранее стало известно, что ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах Каховской ГЭС. При этом российская система ПВО научилась противостоять таким обстрелам и перехватывает большую часть летательных аппаратов.
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