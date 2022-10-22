МО РФ: Украина закупила более двух тысяч дронов для распыления химвеществ осенью 2021 года

В 2021 году украинские власти закупили более 20 тысяч дронов для якобы распыления пестицидов. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник войск радиационной биологической и химической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Они закуплены были, если не ошибаюсь, в октябре-ноябре месяце большая часть. <…> И они же не обрабатывали, то есть они неиспользованные были, они готовились к этому. Мы знаем и количество, которое было закуплено, — по нашим данным, более двух тысяч", — сказал он.

По словам Кириллова, стоимость одного такого дрона составляет примерно 1,8 миллиона рублей. Большая часть, отметил он, находится на военных объектах в Запорожской и Херсонской областях. Причём эти дроны могут беспрепятственно двигаться по маршруту, на них не влияют средства радиоэлектронной борьбы. Как отметил представитель Минобороны, свыше 20 литров жидкости вмещается в одно устройство. Хотя, добавил Кириллов, поздней осенью такая обработка полей не проводится.