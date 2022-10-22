Косметолог объяснила, почему прыщи любят холодное время года

Прыщи активно появляются в холодное время года из-за наличия в гардеробе шерстяных вещей, в частности, шарфов, шапок и свитеров с горловиной. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач дерматовенеролог-косметолог сети клиник лазерной эпиляции и косметологии "Подружки" Татьяна Грязнова.

"Все они, как правило, раздражают кожу. Мы чешем горло, подбородок и щёки гораздо чаще, чем летом, и тем самым нарушаем целостность эпидермиса. На повреждённых участках кожного покрова легко задерживаются и размножаются бактерии, вызывающие появление акне", — отметила она.

Распространению прыщей также способствует нарушение гидролипидной мантии кожи из-за резкого перепада температур. Так, человек просыпается дома, где около 25 градусов, затем он выходит на холод, после чего оказывается в тёплом офисе, причём всё это повторяется на протяжении нескольких месяцев. По словам эксперта, такие процессы — большой стресс для кожи, из-за чего она истончается, шелушится и быстро теряет влагу.

Влияет на "расцвет" акне и недостаточный уход за кожей. Специалист подчеркнула, что в осенне-зимний период нужно обильно наносить увлажняющий крем, а также защитный, в состав которого может входить витамин Е. Кроме того, не стоит забывать про SPF-фильтры в косметических средствах, так как ультрафиолет не перестаёт разрушать гиалуроновую кислоту, даже если солнце не греет так сильно.

Другой причиной образования угрей является облизывание губ. Если этим "баловаться" на холоде, то в пероральной зоне могут появиться маленькие прыщи. Подобная привычка нарушает целостность эпидермиса, область вокруг рта пересушивается и трескается, в результате чего там распространяются бактерии.

Испортить кожу может и неправильное питание. По словам Грязновой, в холодное время года человек меньше двигается и старается восполнить недостаток естественных эндорфинов сладостями, однако избыток сахара приводит к появлению прыщей. Эксперт посоветовала чаще употреблять в этот период овощи и фрукты.