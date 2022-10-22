Спасцентры развернут на базе МЧС для безопасного судоходства на Севморпути
На базе МЧС России будут развёрнуты спасательные центры для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути. Об этом сообщает Правительство РФ.
Решение было принято в ходе визита вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева — на космодром Восточный в Амурской области.
"На совещании также было принято решение о развёртывании спасательных центров для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути на базе МЧС России", — сказано в записи.
Ранее Лайф писал о создании в России Главного управления Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешений на эту деятельность.
Сайт "Росатомфлота"