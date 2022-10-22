Эксперт с иронией оценил отказ Франции в выдаче визы "русской шпионке"

Решение Франции отказать россиянке Юлии Шифманович в выдаче визы якобы из-за её связи с ГРУ говорит о том, что западная пропаганда "вытащила из пыльного чулана методичку холодной войны". Таким мнением с телеканалом "360" поделился автор телеграм-канала "Голос Мордора".

"Французское издание бьёт тревогу: Европа снова наводнена русскими шпионами и диверсантами! И все они из той же войсковой части, в которой служат знаменитые два товарища — Петров и Боширов. Правда, есть нюансы. На сей раз это молодые, красивые и сексапильные девушки, которые собираются соблазнять европейских и натовских политиков и чиновников", — цитирует телеканал.

Автор "Голоса Мордора" иронизирует на тему того, что "кто-то пересмотрел старые фильмы о Джеймсе Бонде". Он подчеркнул, что идея русской "коварной красавицы-шпионки" уже давно не нова, однако вряд ли она может сработать в современной Европе "с её ЛГБТ-ценностями".