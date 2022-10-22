Медведев назвал недобросовестными граждан, сомневающихся в праве страны защищать интересы

Те, кто не уверен в праве государства защищать национальные интересы, являются недобросовестными гражданами. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря об актуальных замечаниях по международной ситуации.

Он отметил, что мирное сосуществование стран возможно, однако важно, за счёт чего оно достигается. Если это происходит из-за постоянных уступок собственных исторических территорий и отказа от людей, то это "гроша ломаного не стоит", подчеркнул замглавы Совбеза. Медведев обратил внимание на то, что при выборе между таким "сосуществованием" и защитой интересов и граждан необходимо следовать последнему пути.

"Это и есть реальная защита этих национальных интересов, просто в иной, более жёсткой, подходящей такому моменту форме. Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, её добросовестным гражданином считаться не может", — подчеркнул Медведев.

Он также заметил, несмотря на то, что в итогах Второй мировой войны никто не сомневается, необходимо понимать, что история развивается. По мнению замглавы Совбеза, после 1945 года произошло много событий, которые сильно изменили соотношение сил в мире и линии границ стран. Медведев добавил, что подобные результаты важны до того момента, пока они не противоречат коренным интересам РФ и пока нет прямого нападения на россиян.

"Любые "итоги" приемлемы <...> пока соседние страны, ранее бывшие частью Российской империи или Союза ССР, не вступают во враждебные нам военные блоки, стратегические ядерные силы которых круглосуточно нацелены на наши основные города, и не начинают угрожать нашей территориальной целостности", — заключил Медведев.