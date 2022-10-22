ЦЭНКИ: Испытания подтвердили готовность Восточного к первому пуску "Союза" на нафтиле

Завершены испытания стартового комплекса перед первым запуском ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный полностью на нафтиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"На космодроме Восточный завершились комплексные испытания стартового комплекса в рамках подготовки к запуску космических аппаратов "Гонец-М" и "Скиф-Д", — говорится в сообщении.

По данным ЦЭНКИ, для завершения испытаний специалисты космодрома осуществили заправку и слив первой и второй ступеней ракеты нафтилом. По этой причине время подготовки "Союза" увеличилось с четырёх до пяти дней. В пресс-службе добавили, что с помощью данных комплексных испытаний получилось отработать методику использования нового горючего и собрать все необходимые заключения о готовности стартового комплекса.