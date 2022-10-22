Кириенко: Инициативу исполнения гимна и поднятия флага в школах поддержали 83% граждан

Большинство взрослых граждан РФ поддерживает введение в школах России традиции поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели. Об этом на открытии Всероссийского форума классных руководителей заявил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он уточнил, что за эту инициативу выступили 83% родителей учащихся.

Сергей Кириенко оценил важность инициативы исполнения гимна и поднятия флага в школах. Видео © LIFE

"Сейчас посмотрел последние социологические исследования. У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъёмом флага, с гимном, с уроком "Разговоры о важном", — отметил Кириенко.

Он добавил, что необходимость нововведений оценили как родители, так и сами школьники. По мнению Кириенко, такая традиция помогает воспитать чувство патриотизма и гордости за страну.

"Я помню, сколько было споров, когда появилось предложение, что не надо стесняться того, чтобы в школах хотя бы в понедельник звучал гимн России, поднимался флаг России. Я помню, что нам говорили, что "нет, ну что вы, образование — это образование, а это всё-таки уже немножко политика". Это не политика. Это гордость своей страной, если она закладывается с детства, она потом проходит с человеком через всю его жизнь", — указал Кириенко.

В школах России с 1 сентября 2022 года ввели церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна. Эту инициативу поддержал президент страны Владимир Путин.