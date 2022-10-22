В Венгрии одобрят вступление Швеции и Финляндии в НАТО до середины декабря
Венгерский парламент одобрит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу до конца осенней сессии, которая продлится до середины декабря. Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии.