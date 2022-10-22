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Регион
Опубликовано 22 октября 2022, 14:27

В Венгрии одобрят вступление Швеции и Финляндии в НАТО до середины декабря

Венгерский парламент одобрит ратификацию договора о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу до конца осенней сессии, которая продлится до середины декабря. Об этом заявил глава офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Главной задачей парламента сейчас является обеспечение стабильности венгерской экономики, но ратификация соответствующего предложения [о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО] будет стоять на повестке дня во время осенней сессии", — сказал он журналистам.

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Ранее Лайф рассказывал, что протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО уже ратифицировали все страны альянса, за исключением Турции и Венгрии.

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Наталья Исакова
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