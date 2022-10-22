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22 октября, 11:17

Российские военные пресекли все попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки сорвали все попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на этом направлении за сутки уничтожено более 130 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин и 13 автомобилей противника.

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Ранее Конашенков рассказал, что российские военные отразили неудачное наступление ВСУ на Купянском направлении. В результате, по его данным, было уничтожено более 20 украинских солдат, а также один танк, один бронетранспортёр и три автомобиля.

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ТАСС / Егор Алеев

Наталья Исакова

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