Российские военные пресекли все попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие за минувшие сутки сорвали все попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на этом направлении за сутки уничтожено более 130 украинских военных, два танка, девять боевых бронированных машин и 13 автомобилей противника.