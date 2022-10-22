Медведев высказался против пересмотра статуса постоянных членов СБ ООН

Статус постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Число государств – постоянных членов может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны", — написал он в телеграм-канале.

В противном случае, по словам зампреда Совбеза РФ, ООН ждёт системный кризис и, как следствие, всемирная организация "повторит судьбу покойной Лиги Наций", которая в результате реформ была распущена. Напомним, Лига Наций — первая всемирная организация, существовавшая до окончания Второй мировой войны. В 1946 году её полномочия перешли ООН, а сама Лига Наций была расформирована.