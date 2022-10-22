Медведев высказался против пересмотра статуса постоянных членов СБ ООН
Статус постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Число государств – постоянных членов может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны", — написал он в телеграм-канале.
В противном случае, по словам зампреда Совбеза РФ, ООН ждёт системный кризис и, как следствие, всемирная организация "повторит судьбу покойной Лиги Наций", которая в результате реформ была распущена. Напомним, Лига Наций — первая всемирная организация, существовавшая до окончания Второй мировой войны. В 1946 году её полномочия перешли ООН, а сама Лига Наций была расформирована.
Ранее Лайф писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против "выдавливания" России из международных форумов. В ходе брифинга журналистка задала ему вопрос, до какой степени он поддержал бы предложение исключить РФ из СБ ООН. Отметим, что подобная процедура потребовала бы изменения устава всемирной организации, в котором перечислены постоянные члены Совбеза: РФ является одной из пяти стран (ещё США, Китай, Великобритания и Франция) как государство – продолжатель СССР.