На Каховском водохранилище увеличили сброс воды для минимизации ущерба при разрушении ГЭС

На Каховском водохранилище были увеличены объёмы сброса воды для снижения ущерба при разрушении гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в эфире "Соловьёв Live" заявил глава Администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все [затворы], происходит предварительный сброс воды сейчас", — отметил он.

Леонтьев подчеркнул, что гидроэлектростанция продолжает работать, несмотря на то, что три агрегата вышли из строя. При этом последствия разрушения плотины ГЭС он оценил как значительные. Руководитель администрации также отметил, что данные сооружения были построены ещё во времена СССР и очень прочные.

Между тем Леонтьев призвал готовиться к трудностям, которые могут возникнуть. По его словам, в случае неблагоприятной ситуации подача днепровской воды в Крым будет осложнена. Причём обстановка в городе, который регулярно подвергается обстрелам, в норме, подчеркнул Леонтьев.