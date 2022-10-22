"Давал фамилии, кого знал": В ЛНР задержали жителя Лисичанска за шпионаж в пользу СБУ
В ЛНР задержали жителя Лисичанска за шпионаж в пользу СБУ
Правоохранительные органы ЛНР задержали жителя Лисичанска Дениса Мащенко. По данным оперативников, мужчина докладывал украинским спецслужбам о передвижениях российских войск, а также делал доносы на ополченцев, которые воюют против ВСУ.
Допрос задержанного жителя Лисичанска. Видео © Telegram / ЛуганскИнформЦентр
"Меня встретили два сотрудника СБУ. Посадили в чёрный джип. Я им давал [показания] на камеру, что я обязуюсь помогать, выявлять тех, кто воевал против Украины в ополчении. <...> Я давал фамилии, кого знал", — рассказал задержанный на допросе.
Он также признался, что передавал "Андрею из СБУ" фотографии блокпостов и техники российских воск. Кроме того, Мащенко даже заставили устроиться на работу в МЧС или Народную милицию ЛНР, чтобы быть поближе к военнослужащим ВС РФ. Теперь пособнику СБУ грозит наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".
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Кадр из видео Telegram / ЛуганскИнформЦентр