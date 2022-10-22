Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей Шебекина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города Шебекино при украинском обстреле. Об этом он написал в телеграм-канале.
"По подтверждённым данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", — заявил он.
В результате попадания снарядов почти 15 тысяч жителей города отключены от электроэнергии, добавил Гладков. По его словам, на устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.
Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых.
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