Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей Шебекина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города Шебекино при украинском обстреле. Об этом он написал в телеграм-канале.

"По подтверждённым данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", — заявил он.

В результате попадания снарядов почти 15 тысяч жителей города отключены от электроэнергии, добавил Гладков. По его словам, на устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.