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22 октября, 11:39

Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей Шебекина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель двух мирных жителей города Шебекино при украинском обстреле. Об этом он написал в телеграм-канале.

"По подтверждённым данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей", — заявил он.

В результате попадания снарядов почти 15 тысяч жителей города отключены от электроэнергии, добавил Гладков. По его словам, на устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.

Подросток и мужчина стали жертвами обстрела Шебекино в Белгородской области

Подросток и мужчина стали жертвами обстрела Шебекино в Белгородской области

Напомним, об обстреле Шебекина стало известно ранее. Очевидцы сообщали о взрывах в городе. Губернатор региона Вячеслав Гладков изначально заявил о пяти пострадавших, однако позже стало известно об 11 раненых.

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VK / Белгород Новости

Артур Лапсаков

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