Премьер Украины Шмыгаль припугнул Европу "миграционным цунами" и потребовал оружие

Европу накроет "миграционное цунами", если Украина предстоящей зимой останется без электричества, отопления и воды. С соответствующим заявлением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 85% ранее покинувших Незалежную украинцев хотели бы снова вернуться домой. Однако для этого необходимо создать в стране достойные условия, чтобы люди больше не уезжали за границу. В ином случае произойдёт самая настоящая гуманитарная катастрофа, "с которой Европа не сталкивалась со времён Второй мировой войны".

"Ведь если на Украине больше не будет электроэнергии, отопления, воды, то это может вызвать новое миграционное цунами", — сказал Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вместе с тем он отметил, что Киев "с нетерпением ожидает" от Германии ещё одну партию поставок боеприпасов к системам ПВО IRIS-T SLM. Он также подчеркнул, что украинская сторона нуждается в генераторах и в различном оборудовании для водоснабжения.