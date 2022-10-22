"Краснодар" на выезде обыграл "Пари НН" в матче с двумя удалениями

"Краснодар" одержал победу над "Пари НН" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 17-й минуте открыл Ильзат Ахметов. Удвоить преимущество "быки" смогли лишь уже в добавленное время, автором мяча стал Джон Кордоба. Хозяева при этом доигрывали встречу вдевятером после удалений Мамаду Майги (48-я минута) и Никиты Каккоева (90+2).

Краснодарцы прервали серию из трёх матчей без побед в РПЛ, набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. "Пари НН" с 13 баллами идёт на 11-й строчке. Нижегородцы не могут выиграть в Премьер-лиге уже пять матчей подряд.