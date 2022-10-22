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22 октября, 13:05

"Краснодар" на выезде обыграл "Пари НН" в матче с двумя удалениями

<p>Ильзат Ахметов после гола в ворота "Пари НН". Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fckrasnodar?z=photo-26991659_457301792/album-26991659_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар"</a></p>

Ильзат Ахметов после гола в ворота "Пари НН". Обложка © VK / ФК "Краснодар"

"Краснодар" одержал победу над "Пари НН" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 2:0.

Счёт на 17-й минуте открыл Ильзат Ахметов. Удвоить преимущество "быки" смогли лишь уже в добавленное время, автором мяча стал Джон Кордоба. Хозяева при этом доигрывали встречу вдевятером после удалений Мамаду Майги (48-я минута) и Никиты Каккоева (90+2).

Краснодарцы прервали серию из трёх матчей без побед в РПЛ, набрали 24 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. "Пари НН" с 13 баллами идёт на 11-й строчке. Нижегородцы не могут выиграть в Премьер-лиге уже пять матчей подряд.

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Ранее Лайф писал, что главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев не полетел на матч с "Ахматом" из-за недопонимания с руководством ФК. Подробности инцидента сообщивший об этом "Спорт-Экспресс" не приводит.

Артур Лапсаков

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