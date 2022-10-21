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21 октября, 16:05

9 легендарных моментов поп-культуры, которые были так давно, что вы точно почувствуете себя старыми

Все эти события, кажется, были совсем недавно. Но это всё обман! Мы просто не поверили, когда осознали, как давно они произошли. Смотрите сами!

<p>Обложка © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk.ru</p>

Обложка © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk.ru

"Шрек" вышел 21 год назад — в 2001-м

Фото © "Шрек", режиссёр Эндрю Адамсон, сценарист Тед Эллиот / Kinopoisk.ru

Фото © "Шрек", режиссёр Эндрю Адамсон, сценарист Тед Эллиот / Kinopoisk.ru

Вирусная песня Gangnam Style вышла больше 10 лет назад — в июле 2012-го

Кадр из видео © YouTube / PSY

Кадр из видео © YouTube / PSY

Фильм "Грязные танцы" вышел 35 лет назад в 1987-м

Фото © "Грязные танцы", режиссёр и сценарист Эмиль Ардолино / Kinopoisk.ru

Фото © "Грязные танцы", режиссёр и сценарист Эмиль Ардолино / Kinopoisk.ru

Первый сезон "Игры престолов" вышел 11 лет назад — в 2011-м

Фото © "Игра престолов", режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru

Фото © "Игра престолов", режиссёр Дэвид Наттер, сценаристы Дэвид Бениофф, Джордж Р.Р. Мартин / Kinopoisk.ru

"Титанику" в этом году уже 25 лет! Он вышел в 1997-м

Фото © "Титаник", режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru

Фото © "Титаник", режиссёр и сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru

Первый фильм о Гарри Поттере вышел на экраны в 2001-м. Это, напоминаем, было 21 год назад

Фото © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Фото © "Гарри Поттер и философский камень", режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг / Kinopoisk.ru

Оригинальный "Крик" вышел 26 лет назад

Фото © "Крик", режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Кевин Уильямсон / Kinopoisk.ru

Фото © "Крик", режиссёр Уэс Крэйвен, сценарист Кевин Уильямсон / Kinopoisk.ru

Майкл Джексон умер 13 лет назад — 25 июня 2009-го

Фото © "Майкл Джексон: Вот и всё", режиссёр Кенни Ортега / Kinopoisk.ru

Фото © "Майкл Джексон: Вот и всё", режиссёр Кенни Ортега / Kinopoisk.ru

"Дьявол носит Prada" вышел в 2006 году. С тех прошло 16 лет

Фото © "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Френкель, сценарий Алин Брош Маккенна / Kinopoisk.ru

Фото © "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Френкель, сценарий Алин Брош Маккенна / Kinopoisk.ru

5 вещей, без которых нельзя представить наши 90-е

5 вещей, без которых нельзя представить наши 90-е

Сергей Трофимов

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