10 таких отвратительных блюд, что их фото можно использовать как средство для похудения

"За такие круассаны должны сажать", — ivobivo.

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"Купил буханку хлеба в магазине, поддерживающем идею ответственного потребления... Или скорее отверственного потребления?" — igothitbyacar.

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"Курица, которую мы сегодня учились делать на кулинарном классе. Какая-то жижа из тюбика. Вкуса ноль. Красные кусочки — это перец, который ничего не спасает", — Evanxch.

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"Пришёл голодный домой после долгой смены. А в кастрюле мышь", — haddyboo.

Фото © Reddit / haddyboo

"Еда из парижского Диснейленда", — Leon0803.

Фото © Reddit / Leon0803

"В "Старбаксе", где я работаю, в конце смены всю еду выбрасывают в мусорку. Что-то из этого выпекли всего пару часов назад", — Diamondguy7205.

Фото © Reddit / Diamondguy7205

"Вот чем кормили профессиональных атлетов на Олимпиаде в Пекине", — skwr_boi.

Фото © Reddit / skwr_boi

"Вот какой ролл я только что купил в аэропорту", — murfs.

Фото © Reddit / murfs

"Местная забегаловка продала мне бургер с сырой курицей внутри. Объяснили это "новыми инструкциями", — theunoriginalDr.

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"Заказал себе немного еды в доставке, а там какая-то огромная железная ручка... В итоге мне только часть денег вернули!" — breadiestbread.