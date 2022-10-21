10 таких отвратительных блюд, что их фото можно использовать как средство для похудения
Еда — одно из основных удовольствий человечества. Поэтому невыносимо больно видеть, какой ужас иногда творят "кулинары". Собрали 10 примеров, от которых на раз пропадёт аппетит.
"За такие круассаны должны сажать", — ivobivo.
Фото © Reddit / ivobivo
"Купил буханку хлеба в магазине, поддерживающем идею ответственного потребления... Или скорее отверственного потребления?" — igothitbyacar.
Фото © Reddit / igothitbyacar
"Курица, которую мы сегодня учились делать на кулинарном классе. Какая-то жижа из тюбика. Вкуса ноль. Красные кусочки — это перец, который ничего не спасает", — Evanxch.
Фото © Reddit / Evanxch
"Пришёл голодный домой после долгой смены. А в кастрюле мышь", — haddyboo.
Фото © Reddit / haddyboo
"Еда из парижского Диснейленда", — Leon0803.
Фото © Reddit / Leon0803
"В "Старбаксе", где я работаю, в конце смены всю еду выбрасывают в мусорку. Что-то из этого выпекли всего пару часов назад", — Diamondguy7205.
Фото © Reddit / Diamondguy7205
"Вот чем кормили профессиональных атлетов на Олимпиаде в Пекине", — skwr_boi.
Фото © Reddit / skwr_boi
"Вот какой ролл я только что купил в аэропорту", — murfs.
Фото © Reddit / murfs
"Местная забегаловка продала мне бургер с сырой курицей внутри. Объяснили это "новыми инструкциями", — theunoriginalDr.
Фото © Reddit / theunoriginalDr
"Заказал себе немного еды в доставке, а там какая-то огромная железная ручка... В итоге мне только часть денег вернули!" — breadiestbread.
Фото © Reddit / breadiestbread
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Reddit / theunoriginalDr, ivobivo