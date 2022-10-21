Дети повзрослели и рассказали, что нельзя делать родителям, ведь их это травмировало на всю жизнь

"Родители, очень важно верить и поддерживать, ободрять детей, когда у них проблемы. Не нужно говорить "да не произошло ничего" или "это ты себе напридумывал(а)". И уж точно не надо обесценивать их переживания, говоря, что у других всё ещё хуже. Кроме того, притворяться, что всё хорошо, — тоже не окей, ведь так вы будете учить детей прятать чувства, молчать, когда что-то задело. Это ОЧЕНЬ вредно", — MagentaBlu.

"Ожидать, что ребёнок станет твоей эмоциональной поддержкой, — отвратительная идея. Мой отец изменял моей матери, поэтому она не могла поделиться с ним никакими своими переживаниями. В итоге полагалась на меня. По сути, с самого детства именно я эмоционально воспитывала мать, а не она меня. Повзрослев, теперь я постоянно напоминаю своему ребёнку о том, что мои эмоции или проблемы — не его ответственность, что у меня есть друзья и профессионалы, на которых можно положиться. Но если он захочет меня обнять, я буду только рада", — Sarra Johanssen.

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"Не позволяйте детям бить братьев, сестёр или вас. Мой брат стал серьёзной опасностью для всех нас, когда я была маленькой, и я совершенно точно не хочу, чтобы мои дети прошли через это", — Jesse.

"Не пытайтесь воссоздать собственное детство через детей. Моя мама заставляла меня заниматься всем: танцами, гимнастикой, другими видами спорта. Но мне всегда нравилось учиться. Школа, книги проекты — ни на что из этого у меня не было достаточно времени. И всё из-за постоянных загрузов на кружках. Я была по-настоящему несчастна, а мама только и делала, что ругала меня за то, что я не восхищаюсь своей жизнью, которую она сама для меня выбрала", — J. Weaver.

"Не вините детей и не злитесь на них, если у них случатся проблемы с ментальным здоровьем. Так вы точно ничем не поможете", — gLitCheD.

"Не заставляйте детей доедать всё до последней крошки и не стыдите за то, что они едят "слишком много" или "слишком мало". Это просто ужас и ведёт к всевозможным расстройствам пищевого поведения", — LavenderAxolotl.

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"Пожалуйста, ради бога, никогда не говорите детям, что вы их не планировали или что они "разрушили вам жизнь". Мне уже 62 года, и всю свою жизнь я жила с ужасными проблемами с самооценкой", — Sylvia Harris.

"Не надо строить планы на детей и уж тем более посвящать чада в эти планы. Когда мне было 10 лет, моя мама сказала, что ждёт, когда я стану "идеальной". Мы никогда об этом не говорили, потому что даже она сама про это уже забыла. Но я до сих пор, спустя десятилетия, постоянно беспокоюсь о том, что недостаточно хороша для неё", — Mega.

"Никогда не стыдите детей за то, что не зависит от них (внешность, голос, что-то такое). И не позволяйте это делать никому другому", — Celia McReynolds Tinsley.