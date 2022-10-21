8 типичных ошибок женщины, которая рискует никогда не выйти замуж

Почему к одним девушкам мужчин тянет словно по волшебству, а от других кавалеры бегут как от огня? Какие могут быть причины, что партнёр не зовёт девушку замуж или дама вообще никак не может встретить вторую половинку? Как оказалась, на такое положение дел в жизни женщин-одиночек влияют и они сами: их энергетика, черты характера и привычки в общении с противоположным полом посылают сигналы "ты мне не нужен". Причём промахи совершают даже те дамы, кто мечтает о свадьбе не первый год. Рассказываем про типичные ошибки женщин, которые грезят о семье, но никак не найдут спутника жизни.

Излишняя самостоятельность

Первая ошибка — женщина ведёт себя слишком самостоятельно. Хорошо, если вы способны справиться с проблемами в одиночку, но иногда стоит позволять окружающим помогать вам. Особенно кавалерам. Мужское эго порой настолько хрупкое, что отказ избранницы от помощи оскорбит, а в худшем случае заставит парня сомневаться в себе. Мужчины не любят чувствовать себя никчёмными или слабыми, поэтому предпочитают не связываться с очень уж самостоятельными леди.

Слишком высокое мнение о себе

Раздутое самомнение часто становится причиной одиночества женщины. Фото © Shutterstock

Вторая ошибка, которая присуща дамам, кто рискует никогда не выйти замуж, — раздутое самомнение. У женщины с завышенной самооценкой гораздо меньше кандидатов в партнёры, потому как она живёт с нереалистично высокими ожиданиями: ищет идеал красоты, сексуальности и успешности. Увы, кавалеров, которые во всём классные, — единицы, а просто хорошим парням девушка отказывает, считая недостойными своего внимания.

Незнание собственных желаний

Ещё одним типичным просчётом одиноких дам можно назвать неопределённость. Такие женщины не совсем понимают, чего хотят от жизни, какие качества им важны в партнёре, — просто плывут по течению. Однако важно не только прикладывать усилия, но и знать, к чему вообще стремишься. Задумайтесь, вам муж нужен для чего? Какой это должен быть человек, что привлечёт вас в мужчине? Как только женщина осознает свои истинные желания, достичь их будет проще.

Гордость и категоричность

Некоторым одиноким девушкам трудно угодить, они не забывают обид и изображают из себя неприступных снежных королев. Мужчинам трудно ужиться рядом с дамами, что постоянно критикуют и раздают нравоучения. Да и наладить близкие отношения — то ещё испытание. Гордые особы даже малейших ошибок в свою сторону не прощают. А ведь притирки, пока партнёры привыкают друг к другу, находят подход, — это абсолютно нормально.

Привычка всё контролировать

Мужчины не рискуют связываться с женщиной, кто может быть такой же сильной, как они сами. Фото © Shutterstock

Для многих мужчин избранница ассоциируется с нежностью, лаской и теплотой. Она та, кто утешит в трудный момент, поцелует и принесёт вкусный супчик. Женщина, которая привыкла полагаться только на себя и контролировать всё и всех, ласковой не будет. Такая постоянно занята, решает проблемы свои и супруга, немного груба, потому что сильна морально. Эта особа может быть прекрасной женой и матерью, но представители сильного пола далеко не всегда рискуют связаться с женщиной, которая может быть такой же сильной, как они сами.

"Мне и без мужчины хорошо"

Некоторые отчаявшиеся дамы допускают распространённую ошибку, считая, что никакого мужчины им уже не надо. Вот только вместе с такими мыслями транслируют отталкивающую энергетику. Поэтому парней в окружении такой особы и правда становится всё меньше. Спустя время девушка превращается в озлобленную и агрессивную, спорящую с мужчинами, не позволяющую им ухаживать и помогать. Неудивительно, что желающих взять в жёны эту особу не находится.

Неуверенность в себе и ревность

Слишком ревнивых и неуверенных дам парни не любят. Фото © Shutterstock

Другие дамы, кто обжёгся в предыдущих отношениях, начинают менять характер, становясь неуверенными в себе. Таким девушкам кажется, что ничего хорошего с ними произойти не может, что красавчики или настоящие мужчины никогда не посмотрят в их сторону. Сомнения в себе заставляют женщин соглашаться на меньшее или даже вовсе отказаться от попыток найти вторую половинку. Ещё один вариант ошибочного поведения — ревность. Постоянные попытки выяснить, где он и с кем, мужчину раздражают и отталкивают, как и просьбы не общаться с другими представительницами прекрасного пола. Важно показывать партнёру уверенность в нём, доверять. Слишком ревнивых, закомплексованных дам парни не любят.

Боязнь ошибиться