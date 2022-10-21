Природные мотивы, оригинальные формы и эффектные огранки: Какие украшения носить осенью 2022-го

Когда, как не осенью, обновлять ювелирный гардероб, ведь именно в это время открывается театральный сезон и начинается предновогодняя суета. Чем не повод подготовиться к особым выходам и событиям? Броские аксессуары эффектно переливаются в вечернем освещении, а на каждый день подойдут минималистичные серьги, кулоны и кольца. Какие украшения выбирать осенью 2022 года, Лайфу рассказала Елена Ракутина, директор по продукту ювелирного бренда Sokolov.

Ювелирные тренды сезона осень – зима 2022/2023

В сезоне осень – зима 2022/2023 в мире ювелирных изделий в моде анимализм (имитация окраса животного или изображение самого животного. — Прим. Лайфа), искрящийся микросеттинг, оригинальные формы и природные мотивы. Актуальны образы хищников, макрогеометрия, минимализм. Что до цвета металлов, самый трендовый сейчас — белый.

Наступает время роскошных украшений с крупными камнями эффектных огранок вроде "груша", "круг", "кушон". Летние многоярусные цепи можно заменить на одну массивную и короткую Елена Ракутина Директор по продукту ювелирного бренда Sokolov

Ракутина рекомендовала этой осенью уделять особое внимание деталям ювелирных украшений: необычным формам элементов из металла разных цветов, сочетаниям огранок или цветов вставок. Пандемия ковида отступила, многие вернулись в офисы, так что настало время подчёркивать свой неповторимый стиль. В этом помогут сочетания трендов, уникальных комбинаций украшений. Ярким людям с динамичным и смелым характером лучше всего выбирать заметные и крупные украшения. Эффектным девушкам точно придутся по душе серьги и подвески с образом белой тигрицы в золоте с драгоценными вставками и с величественной пантерой в серебре с фианитами.

Осенью 2022 года выбирайте акцентные statement-украшения, которые расскажут о вас больше, чем любые слова. Если вы смелая девушка с динамичным характером, вам точно придётся по душе образ грациозной пантеры. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Sokolov.russia

В осеннем сезоне актуальны акценты на металл и необычные формы, пластику, объём, лаконичный растительный дизайн. Всё это гармонично смотрится с фактурными свитерами и рубашками. Деликатные акценты помогут расставить драгоценные и полудрагоценные камни Елена Ракутина Директор по продукту ювелирного бренда Sokolov

В целом классический базовый ювелирный гардероб становится современнее за счёт вставок бриллиантов формы огранки "маркиз", новых силуэтов самих украшений, добавила эксперт. Осенью 2022-го уже не столь актуальны ювелирные гарнитуры в виде серёг, колец и кулонов одной формы. Куда интереснее смотрятся креативные сочетания разных по цвету металлов.

Ракутина предлагает модницам выбирать крупные украшения из объёмного металла, переплетающиеся элементы цепей, колье с крупными центральными элементами. Их можно надевать поверх свитера или водолазки, чтобы освежить повседневный образ, придать изюминку, или носить в глубоком вырезе пальто. Присмотритесь к крупным цепям различного вида плетения и звеньев (овальных и круглых), минималистичным принтам в виде, например, голов животных. Актуальны интересные эмали и необычные камни.

Осенью 2022-го актуальны крупные центральные элементы в колье и минималистичные принты в виде голов животных. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Sokolov.russia

Какие серьги в моде осенью 2022-го?

Что до серёжек, мода на них тоже сменилась: тонкие кольца и цепочки теперь не в почёте, их потеснили крупные серьги самых разных форм: треугольники, шестиугольники, ломаные прямоугольники. Сейчас особенно актуальны моносерьги и непарные серьги, каффы в сочетании с пирсингом.

Если говорить о ювелирной моде для молодых девушек, она представляется изящнее, сложнее по форме элементов, но с более тонкими линиями. Зрелым дамам Елена Ракутина рекомендовала объёмные и массивные украшения простых форм: крупные серьги, кольца, кулоны, которые позволяют расставить акценты и подчеркнуть красоту элегантного возраста.

В списке украшений, актуальных в сезоне осень – зима 2022/2023, — изделия пластичных форм и тёплых цветов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Sokolov.russia