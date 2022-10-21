6 признаков приближения перемен, на которые почему-то никто не обращает внимания, и зря

Знаки и символы вокруг нас присутствуют всегда. Если научиться их распознавать, можно кардинально изменить жизнь. А вы знали, что Вселенная может подсказывать и намекать на грядущие перемены? Посмотрите по сторонам, обратите внимание внутрь себя. Если заметите какой-нибудь из шести признаков, о которых мы сейчас расскажем, значит, скоро в вашей жизни случится нечто серьёзное, при этом хорошее. Перемены ведь всегда к лучшему!

Странные и необычные сны

Первый признак перемен — к вам начнут приходить странные и необычные сны. Фото © Unsplash

Первое, как Вселенная начнёт готовить вас к грядущим переменам, — будет посылать странные и необычные сны. И речь совсем не о кошмарах. Погрузившись в суть сновидения, мы внезапно можем понять смысл каких-то старых ситуаций или найти ответ на вопрос, что давно мучил. Энергетическая связь с космосом может даже принести ощущение радости и желание меняться. Главное — не забыть об этом чувстве утром и использовать появившуюся энергию на благо.

Повторяющиеся цифры и числа

Распространёнными подсказками всегда были и будут знаки. Если замечаете, что взгляд на часы падает в моменты, когда время зеркальное, например 05:50, 22:22, 10:01 и т.д., — это не просто так. Поверьте, с вами пытаются связаться высшие силы. Определённо, это один из знаков приближения добрых перемен.

Постоянные совпадения

Совпадения просто так не происходят — это вы подсознательно меняете жизнь вокруг. Фото © Unsplash

Не просто так есть поговорка, что случайности не случайны. Замечаете в последнее время много совпадений? Это подсказка, что скоро жизнь изменится. Причём именно так, как вы того ждёте. Вы будто уже знаете, что должно произойти, поэтому интуитивно предсказываете события, которым предначертано сбыться.

Резкое сужение круга общения

Процесс изменений гораздо сложнее и длится дольше, чем нам хочется. Ключевой момент может наступить и в один день, но вот подготовка к нему займёт куда больше времени. Один из признаков — потеря желания общаться с некоторыми из знакомых, друзей или даже родственников. Это говорит о том, что вы переходите на другой уровень и скидываете балласт, который тянет на дно и не даёт развиваться.

Яркие эмоции, которых вдруг стало в избытке

Ещё одним знаком, что скоро что-то изменится, станут ваши яркие эмоции. Фото © Unsplash

Ещё одним знаком, что скоро что-то изменится, станут ваши яркие эмоции. Вы стали больше смеяться или плакать, замечаете повышенную чувствительность или усиление интуиции. Важно не искать причины вовне, а заглянуть в себя в такие моменты эмоциональной эйфории. Они — большой источник энергии, который поможет подготовиться и принять перемены в жизни. Разобравшись в себе, вы дадите ответный сигнал миру, что готовы начать новый этап.

Участившееся желание побыть в одиночестве

Как ещё одна промежуточная ступень перед изменениями может появиться непреодолимая тяга к одиночеству. Вам гораздо комфортнее находиться наедине с собой, чем в компании с кем-то. Это не плохо, не пугайтесь. Вспомните бабочку, которая на время запирается в коконе. Так и с человеком. Перед переменами людям необходима внутренняя трансформация, а она может иногда требовать уединения.