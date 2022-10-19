Эти 8 простых лайфхаков помогут не погрязнуть в бесконечной уборке дома

Если для некоторых уборка — ритуал расслабления и отдыха, то для большинства других людей наведение чистоты и порядка — сущая каторга. И не потому, что они грязнули, а из-за того, что уж слишком много времени уходит на мытьё посуды, полов, протирание пыли. Можно ли как-то свести бесконечную уборку к минимуму? Конечно. Освойте эти несложные привычки, которыми не только поддерживается порядок, но и сокращается время наведения чистоты.

1. Сразу выкидывайте мелкий мусор

С чего возникает неухоженность помещения и начинается бардак? С забитых вёдер. Будь то мусорное на кухне или корзина в ванной или кабинете. Возьмите в привычку ежедневно менять пакеты. Убрали со стола бумаги, фантики и прочий мусор? Проверьте его количество в ведре. Проще вынести сразу, оставив комнату на вид чистой, чем каждый раз натыкаться на переполненную корзину, раздражаться и продолжать бессознательно наводить вокруг беспорядок.

2. Думайте заранее, куда поставите новую вещь

Заранее обдумайте, куда поставите новую вещь, это предотвратит захламление дома. Фото © Freepik

Отличная привычка, которая не только сократит время уборки, но и сэкономит деньги, отучит от импульсивных покупок. Всё просто: разглядываете вещь в магазине, прицениваетесь — сразу думайте, куда её поставите/положите. Мысли по типу "Принесу домой и приспособлю куда-нибудь" не принимаются. У каждого предмета в квартире должно быть своё место. Это не только предотвратит хаос из вещей, но и научит покупать только необходимое.

3. Кладите вещи на свои места

Есть даже такой детский стишок, в котором рассказано о простом способе избежать бардака в доме: "Это Оленьке известно: что взяла, клади на место!" Помните такой? Эти строки и раскрывают очередную хитрость по поддержанию чистоты. Сразу после использования убирайте вещь туда, откуда взяли. И ещё: не создавайте мест, в которых будет храниться слишком много непонятных предметов. У всех есть или был ящик со всяким хламом. Разбирать его гораздо сложнее, чем предотвратить появление.

4. Уделяйте внимание мелочам

Проще поддерживать в доме чистоту, если уделять внимание мелочам. Фото © Freepik

Визуально поддерживать порядок поможет привычка уделять внимание мелочам: расправить шторку в ванной, тряпочки или полотенца на кухне. Важно не просто возвращать вещи на свои места, но и следить за тем, чтобы они выглядели опрятно: разглаживайте плед на диване или покрывало на кровати, взбивайте подушки, раскрывайте занавески. Наблюдая вокруг себя порядок и красоту, вам не захочется портить эту гармонию.

5. Заправляйте постель сразу после пробуждения и мойте посуду после еды

Если не хотите подолгу мыть накопленные горы грязной посуды, приучите себя ополаскивать тарелки сразу после еды. Это не занимает много времени, зато раковина и столешница поддерживаются в чистоте. Не делая этого, вы подсознательно начнёте собирать всё больше и больше посуды, думая, что потом перемоете всё и сразу. Но если сполоснуть одну тарелку — минутное дело, то куда больше времени уйдёт на то, чтобы вымыть все. Тот же принцип работает и с кроватью. Заправляйте постель сразу после пробуждения. Это визуально сделает комнату опрятнее и уютнее.

6. Не используйте кухонную столешницу как обычный стол

Хотите, чтобы дома было чисто? Не используйте кухонную столешницу как обычный стол. Фото © Freepik

Согласимся, на кухне куча поверхностей, куда так и хочется что-то положить. Но лучше этого не делать, ведь беспорядок притягивает беспорядок. Как только на столешнице начнёт твориться хаос, вы и не заметите, как он перекинется и на стол, и на другие комнаты. Поддерживайте кухню в чистоте и используйте поверхности по назначению, это убережёт от долгой и нудной уборки.

7. Осматривайте комнату перед сном

Отличный лайфхак для поддержания чистоты и порядка: осматривайте комнату перед сном. Перед тем как очутиться в объятиях Морфея, обратите внимание, не осталось ли одежды на спинке стула, нет ли на столе мелкого мусора или посуды, не забыли ли вы положить на место книгу. Всего пара простых действий — и вы уже избавились от зачатков бардака.

8. Не откладывайте на потом дела, которые можно сделать за пару минут

Собственно, почему вокруг образуется беспорядок? Потому что человеку часто бывает лень сделать пару простых движений: он устал или считает, что обязательно уделит время потом. Но это часто приводит лишь к накоплению вокруг ненужных вещей: забытые чашки на столах, фантики конфет около кровати и т.д. Вымыть кружку или выкинуть обёртку от шоколадки несложно, зато вокруг вас сразу станет чище.